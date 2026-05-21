“Dinero o plomo”: Denuncian amenazas por el intento de privatización de la laguna de Altamira de Zináparo en Escárcega

Desde 2023 existe un conflicto por la privatización de la laguna de Altamira de Zináparo en Escárcega pese a que es propiedad federal, denunció Javier Cabrera Zárate, habitante de la comunidad del mismo nombre, perteneciente al municipio de Escárcega.

Señaló que Fernando Montero y Cristina Cabrera Ramírez habrían cerrado caminos de acceso al asegurar que cuentan con documentos que los acreditan como propietarios, pero hasta la fecha no los han mostrado ante la asamblea del pueblo para probarlo.

Al acudir a la Vicefiscalía Regional del Estado, luego de recibir una denuncia interpuesta por Cristina Cabrera Ramírez, Javier Cabrera Zárate explicó que el problema con la laguna se ha prolongado durante tres años, debido a que, según dijo, dichas personas se ostentan como propietarias del lugar y afirman tener títulos de propiedad sobre las aguas, sin que hasta ahora hayan presentado evidencias que lo respalden.

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Añadió que la laguna es un cuerpo de agua público y federal, y que alrededor de 50 familias llevan más de 30 años pescando en el sitio, actividad de la que dependen para su sustento; sin embargo, en los últimos meses han dejado de hacerlo, ya que —según denunció— han sido amenazados durante en sus propios domicilios por estas personas, quienes presuntamente les han dicho que quieren “dinero o plomo”.

También indicó que en la Vicefiscalía Regional del Estado no se han presentado los supuestos agraviados, debido a que, presuntamente, la mujer amenazó con denunciarlos por hechos ocurridos cuando eran niños, cosa que —afirmó— nada tiene que ver con el conflicto actual.

El declarante mencionó que el rancho, propiedad de Fernando Montero y Cristina Cabrera Ramírez, colindante con la laguna, habría estado relacionado con un secuestro en el que elementos de la Marina aseguraron presuntamente 10 millones de pesos, al parecer producto de ese ilícito. Agregó que en ese lugar supuestamente existe una narcopista, la cual en estos días han intentado borrar con el paso de animales.

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De igual forma, aseguró que al pescar en la laguna algunos pobladores causan molestias a los propietarios del rancho, y que presuntamente la mujer les ofreció casas grandes para que declaren a su favor para la privatización.

Ante esta situación, dijo que acudieron a la Ciudad de México a presentar su denuncia, la cual fue turnada a la Fiscalía General del Estado. Explicó, además, que en una ocasión su hermano fue golpeado y que su presencia en las instalaciones de la Vicefiscalía Regional del Estado obedece a que Cristina Cabrera Ramírez lo denunció ante las autoridades.

Finalmente, recordó que hace días, mientras limpiaba unas mojarras que había pescado en la laguna, la mujer le gritó y él le respondió, momento en que ella amenazó con dispararle, situación por la que ahora espera que las autoridades aclaren esta situación antes de que ocurra una tragedia.