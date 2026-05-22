No aguantó el calor: Falla en transformador de la CFE deja sin luz a toda una colonia en Escárcega

Guadalupe Salazar y Luis Pérez Guillermo, vecinos de la colonia Emiliano Zapata, coincidieron al declarar que han sufrido constantes bajones de energía y que, precisamente este viernes, se quedaron por completo sin el servicio debido a la falta de capacidad del transformador de la Comisión Federal de Electricidad ubicado sobre la calle 19.

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Los colonos dieron a conocer que los problemas con el suministro eléctrico se han intensificado desde hace varios días. Explicaron que las constantes variaciones de voltaje se deben, aparentemente, a que el equipo de la paraestatal ya no cuenta con la capacidad suficiente para abastecer a todas las viviendas del sector.

La situación se ha vuelto insostenible durante esta temporada de calor, periodo en el que la mayoría de las familias encienden ventiladores y sistemas de aire acondicionado para soportar las altas temperaturas. Este incremento en la demanda eléctrica ha provocado sobrecargas y cortocircuitos que terminan por apagar las viviendas y el alumbrado público de la colonia.

Habitantes señalan que el transformador de la CFE no tiene capacidad suficiente. / Joaquín Guevara

Ante el apagón registrado este viernes, las familias manifestaron su preocupación y temor de que la energía no se restablezca pronto, lo que causaría que sus alimentos se echen a perder al no funcionar los refrigeradores.

Asimismo, los afectados señalaron que la falta de luz ha trastocado sus actividades cotidianas; al no poder utilizar las lavadoras, se han visto en la necesidad de lavar la ropa a mano utilizando cubetas para poder mantener sus prendas limpias. Ante esta problemática, los vecinos hicieron un enérgico llamado a la CFE para que envíe una cuadrilla de manera urgente y brinde una solución definitiva a este desperfecto que mantiene en la incertidumbre a la comunidad.

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JGH