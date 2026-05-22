Conductora da vuelta en “U" sin precaución y derriba a motociclista en Ciudad del Carmen

Un accidente vehicular entre un automóvil particular y un repartidor del servicio de moto mandaditos se registró en calles de la colonia Asa Poniente. El percance dejó únicamente daños materiales, pero provocó severas afectaciones al tráfico en este sector de la ciudad, sin que afortunadamente se reportaran personas lesionadas.

Noticia Destacada Choque por alcance traba la circulación en transitado cruce de la colonia Centro en Ciudad del Carmen

El siniestro ocurrió sobre la avenida Corregidora, en su cruce con la calle Insurgentes. Por dicha arteria circulaba un joven de aproximadamente 22 años a bordo de una motocicleta marca Hunk Hero, color negro y con placas de circulación del estado de Campeche, quien se dirigía hacia la zona de Soriana Aviación.

De acuerdo con la información recabada en el lugar de los hechos, al llegar al semáforo del cruce mencionado, la conductora de un automóvil Seat Ibiza, color negro y con matrícula local, presuntamente realizó una vuelta en U hacia la izquierda sin tomar las debidas precauciones, invadiendo por completo la trayectoria del motociclista.

Debido a la velocidad y a la falta de distancia, el tripulante de la unidad de dos ruedas no logró esquivar el impacto y terminó colisionando de frente contra el costado del vehículo particular. Tras el choque, ambas unidades quedaron atravesadas bloqueando dos carriles de circulación, lo que generó un intenso cuello de botella y largas filas de vehículos.

Pese a lo aparatoso del accidente, el repartidor no presentó heridas de gravedad, por lo que los testigos consideraron innecesaria la intervención de los paramédicos de alguna corporación de rescate.

Los involucrados permanecieron en el sitio en espera de los peritos de Tránsito y Vialidad, así como de los ajustadores de seguros. Tras realizar las diligencias correspondientes y el deslinde de responsabilidades, las aseguradoras lograron un acuerdo satisfactorio para garantizar el pago de los daños materiales de ambas partes.

Finalmente, los conductores recibieron sus respectivos pases para la reparación de las unidades en el taller mecánico, lo que permitió retirar los vehículos y restablecer la circulación de manera gradual en la avenida.

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JGH