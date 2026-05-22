¡Solo les dieron 200 pesos de utilidades! Estalla protesta de trabajadores en maquiladora de Campeche

Trabajadores de la maquiladora Vertical Knits realizaron una protesta al interior de la factoría en demanda de un pago justo del reparto de utilidades, así como de diversos bonos de productividad que la empresa les adeuda a pesar de haber cumplido con las metas establecidas.

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A través de videos difundidos en redes sociales, se dio a conocer la inconformidad de los empleados de esta planta textil, la cual se ubica a un costado de la Unidad Habitacional Colonial Campeche, en el noreste de la ciudad capital.

De acuerdo con lo expuesto por los inconformes en las grabaciones, la molestia radica en que únicamente recibieron la cantidad de 200 pesos bajo el concepto de utilidades. Los operarios calificaron el monto como una burla e injusticia, argumentando que en años anteriores habían percibido una cifra muy superior, sobre todo porque en este periodo han cumplido rigurosamente con los estrictos lineamientos de producción que les exige la directiva. Al unísono, los manifestantes coreaban la consigna “queremos lo justo”.

Ante el paro de labores y la molestia expresada, los trabajadores exigieron de manera pública a los directivos que no haya represalias laborales o despidos por externar una demanda legítima. Recordaron que el reparto de utilidades es un derecho constitucional y que los ingresos de la maquiladora han superado los de ejercicios anteriores gracias al esfuerzo diario de la plantilla en las diferentes líneas de costura.

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JGH