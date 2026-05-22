Choque por alcance traba la circulación en transitado cruce de la colonia Centro en Ciudad del Carmen

Un ligero percance vehicular entre dos automóviles particulares se registró en calles de la colonia Centro, dejando únicamente daños materiales menores y afectaciones momentáneas al tráfico, sin que se reportaran personas lesionadas.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 24, esquina con la avenida Aviación, donde el conductor de un automóvil Volkswagen Gol, color gris y con placas de circulación del estado de Campeche, transitaba con dirección hacia la zona de El Guanal.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor del Volkswagen no guardó la debida distancia de seguridad, lo que provocó que terminara impactándose por alcance contra un automóvil Dodge Attitude, color rojo vino y también con matrícula local, el cual avanzaba sobre la misma vía y con preferencia al momento del incidente.

Tras el choque, ambas unidades quedaron bloqueando parcialmente los carriles de circulación, lo que entorpeció el tránsito en este sector de la ciudad mientras se esperaba la llegada de los cuerpos de seguridad.

Elementos de Tránsito y Vialidad acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y coordinar el flujo vehicular. Posteriormente, los oficiales solicitaron a los conductores mover las unidades hacia un costado de la vía para liberar por completo la circulación y evitar un mayor congestionamiento.

Afortunadamente, el percance no dejó personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia. Finalmente, los involucrados lograron llegar a un acuerdo favorable para el pago de los daños materiales a través de sus respectivas aseguradoras, permitiendo que la vialidad fuera restablecida de manera oportuna.

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JGH