Senado recibe reforma de Sheinbaum para endurecer reglas a candidatos electorales

La presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, informó este viernes que la Cámara de Senadores recibió oficialmente la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de integridad en candidaturas.

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A través de sus redes sociales, la legisladora detalló que el proyecto será turnado a las comisiones correspondientes de la colegisladora para su análisis, dictaminación y posterior discusión durante el próximo periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión, el cual fue convocado formalmente por la Comisión Permanente.

La comunicación oficial, firmada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, quedó registrada con el número de oficio 100-190 y fue recibida en la Cámara Alta con el folio 612130. El documento fundamenta la propuesta en los artículos 71, fracción I, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en las normativas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

De acuerdo con el oficio, la mandataria federal remite este proyecto de decreto para que sea sometido a la consideración de los legisladores, buscando modificar el marco electoral actual a favor de la transparencia y rectitud de quienes aspiren a un cargo público.

Buenas tardes, quiero informar que hemos recibido la iniciativa de la Presidenta @Claudiashein para reformar y adicionar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en Materia de Integridad en Candidaturas.



Esta iniciativa será turnada a comisiones de la… pic.twitter.com/8qgbtfTrDS — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) May 22, 2026

La senadora Castillo Juárez, en su calidad de presidenta de la Comisión Permanente, recibió el documento con la firma autógrafa de la titular del Ejecutivo Federal y anunció que se dará un puntual seguimiento al proceso legislativo conforme a los artículos 67 y 78 constitucionales.

Contexto del Proyecto

Esta iniciativa forma parte de la agenda prioritaria del gobierno federal en materia político-electoral, enfocándose en blindar y fortalecer los filtros de integridad para los aspirantes a puestos de elección popular. En los próximos días, una vez que el documento sea publicado en la Gaceta Parlamentaria y turnado a comisiones, se darán a conocer las reglas y candados específicos que propone el Ejecutivo.

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