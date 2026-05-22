De Tinún para México: Salvan campos de ciruela tras severa plaga y ahora la exportan hasta Michoacán

Lo que siembras cosechas, y hoy esa frase es una realidad y un ejemplo de resistencia y éxito en el campo campechano. En esta comunidad, Manuel Jesús Ceh Mukul, productor de ciruela tropical, encabeza una temporada de cosecha que simboliza la recuperación de toda una actividad agrícola; tras años de esfuerzo, hoy existe una abundancia frutal que es adquirida principalmente por compradores foráneos.

Noticia Destacada ¡Solo les dieron 200 pesos de utilidades! Estalla protesta de trabajadores en maquiladora de Campeche

Con un promedio de 100 hectáreas sembradas de ciruela en la región, los productores de la junta municipal de Tinún enfrentaron recientemente una de las crisis más severas de los últimos tiempos: la presencia de la plaga conocida como trips. Este insecto estaba opacando y mermando los cultivos, pero Ceh Mukul, en coordinación con otros agricultores y con el respaldo de las autoridades de Tenabo, gestionó el apoyo urgente de especialistas en Sanidad Vegetal para el combate del organismo.

Tras una minuciosa evaluación técnica, se implementó un programa intensivo de control químico que logró rescatar cerca del 80 por ciento de las plantaciones. Gracias a estas acciones de rescate, hoy la cosecha no solo se ha estabilizado, sino que vuelve a posicionarse con fuerza en el mercado nacional. Actualmente, la ciruela seleccionada se comercializa hasta en 180 pesos el huacal, alcanzando destinos tan lejanos como Michoacán y otras regiones del centro del país.

Por su parte, el profesor Gonzalo Chávez, también productor de la localidad, explicó que la economía de Tinún depende estrechamente de la comercialización de esta fruta. Detalló que el producto destinado al mercado foráneo requiere de un proceso de selección más riguroso para aguantar el traslado, mientras que la ciruela que se vende localmente tiene un precio distinto debido a su rápida maduración. "Su vida en anaquel es de apenas dos días, y ese poco tiempo nos obliga a venderla lo más pronto posible", indicó.

El mismo productor destacó que la ciruela local posee una gran demanda para la elaboración de conservas caseras, las cuales se envasan y son adquiridas por visitantes. Asimismo, celebró que se esté diversificando el uso del fruto, ya que algunas personas de la comunidad la están aprovechando para la elaboración de jabones artesanales. Esto abre nuevas oportunidades de valor agregado para una fruta que cada día se siembra más en la región y cuyo sabor, explicaron los lugareños, es incomparable con el de otras latitudes.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH