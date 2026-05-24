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Rejillas expuestas ponen en riesgo a motociclistas en Champotón

Tres rejillas expuestas del drenaje pluvial representan un riesgo para motociclistas en la ampliación Cuauhtémoc Cárdenas.

Por Jorge May

24 de may de 2026

1 min

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Ciudadanos exigen medidas correctivas en alcantarillas
Ciudadanos exigen medidas correctivas en alcantarillas / Jorge May

Al menos tres rejillas expuestas pertenecientes al drenaje pluvial representan un peligro para motociclistas en la zona de la ampliación Cuauhtémoc Cárdenas, al sur de la cabecera municipal.

De acuerdo con los datos recabados, pese a los accidentes ocurridos las autoridades poco o nada han hecho para aplicar las medidas correctivas correspondientes.

Es tal el abandono gubernamental que no sólo los amantes de lo ajeno se robaron las rejillas metálicas, sino que los registros ahora lucen repletos de maleza y vegetación, situación que agrava el peligro para la vialidad, en especial para los motociclistas.

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Tras un recorrido por esta zona de la cabecera, el vecino y ciudadano Edwin Poot Chablé externó su punto de vista, destacando el riesgo que esta situación representa para la movilidad en general. También hizo un llamado a las autoridades competentes para que se apliquen las medidas correctivas.

Motociclistas en riesgo por registros sin rejillas
Motociclistas en riesgo por registros sin rejillas / Jorge May

“Desde hace mucho tiempo están así estas alcantarillas. Les robaron las rendijas de fierro. La verdad están hondos los huecos y no le están dando mantenimiento”, señaló.

Para luego añadir: “Están llenas de monte y basura. Una moto que se vaya ahí se puede matar. Si no las van a usar que las tapen”, concluyó.

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