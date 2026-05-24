Abuelito en estado etílico se golpea en el centro de Dzitbalché

Un abuelito de la tercera edad, quien salió de la cantina completamente en estado de ebriedad, se sentó en el centro de la ciudad y se quedó dormido. Según testigos, su peso lo venció y cayó boca abajo, golpeándose fuertemente el ojo derecho al grado de quedar inconsciente.

Los curiosos que lo presenciaron comenzaron a hablarle, pero este no respondía, por lo que dieron parte a las autoridades, ya que pensaron que había fallecido. Sin embargo, el fuerte golpe y las condiciones en que se encontraba lo dejaron inconsciente.

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Los hechos ocurrieron a eso de las 22 horas en la calle 23 por 22, en pleno centro de la ciudad de Dzitbalché, donde se dio este accidente que sorprendió a los ciudadanos.

Tras el reporte, llegaron elementos de la policía municipal, quienes comenzaron a reanimar al abuelito y se percataron de que estaba en estado etílico. Al revisarlo, notaron que tenía sangre en la mano y en el ojo derecho, donde se llevó el fuerte golpe.

También llegó la ambulancia del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), que le realizó una valoración médica. El abuelito solo tenía laceraciones y una hemorragia leve, la cual fue controlada, por lo que no ameritó traslado al Hospital Integral IMSS Bienestar.

Después de su curación, los policías municipales, en un acto de buena fe, lo trasladaron a su domicilio en el barrio de Puliaxche, acompañado de un conocido. Se supo que el abuelito había cobrado su pensión del adulto mayor y lo estaba festejando en la cantina, pero al cerrarla se quedó en el centro de la ciudad, donde se quedó dormido y sufrió la caída. Por fortuna, el accidente no pasó a mayores.