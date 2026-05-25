Lerma, Campeche padece desabasto de agua; Smapac sin dar solución definitiva

Alrededor de ocho mil personas que viven en las partes altas de Lerma, principalmente en las colonias Espíritu Santo, Ampliación Espíritu Santo y Marañón, son las más afectadas por la falta de suministro de agua potable, problema que se agrava durante la temporada de secas y ante las altas temperaturas.

La comisaria municipal, Ana Albarrán Martínez, señaló que existe poca presión en el servicio y que esta situación se repite cada año sin que hasta el momento el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (Smapac) dé una solución definitiva a la demanda de agua para los habitantes de la localidad.

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Lerma tiene una población aproximada de entre 12 mil y 15 mil habitantes, de los cuales entre ocho mil y nueve mil se concentran en los cerros de la comunidad, donde además se ha registrado el mayor crecimiento urbano.

La ampliación del poblado hacia las partes altas ha incrementado la demanda del servicio, mientras que la falta de infraestructura hidráulica sigue siendo uno de los principales problemas para garantizar el abasto.

El agua llega con tan poca fuerza que las familias deben aprovechar la noche, cuando la presión aumenta, para llenar recipientes y cubrir sus necesidades domésticas durante el día. Incluso, algunas personas optan por dejar abiertas sus llaves para escuchar cuándo empieza a correr el agua y así alcanzar a almacenar cubetas, tambos o tinacos con el líquido disponible.

Albarrán Martínez indicó que, mediante un programa de tinacos a bajo costo, algunas familias han podido contar con un espacio para resguardar agua y utilizarla en sus actividades cotidianas.

Recordó que hace un año, también en temporada de secas, fue necesario solicitar apoyo al Gobierno del Estado para que se enviara agua en pipas, ante la misma problemática que persiste este 2026.

Aclaró que estas medidas solo ayudan a amortiguar la escasez cuando se presenta una suspensión del servicio o una baja presión, pero no representan una solución de fondo mientras no se atienda el problema de la válvula o se amplíe la red hidráulica en las partes altas de Lerma.