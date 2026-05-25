Restauranteros exigen limpiar drenajes y frenar apagones ante temporada de lluvias en Campeche

Tras la primera lluvia que se registró en San Francisco de Campeche, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados urgió al Ayuntamiento de Campeche a redoblar las labores de mantenimiento del sistema de drenajes de la ciudad capital.

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Incluso llamó al municipio a que también informe sobre las suspensiones del servicio de agua potable, esto ante los últimos problemas registrados en diversos puntos de la capital.

Rodrigo Bojórquez, presidente de la Canirac, estimó que otro problema de la temporada es el de la energía eléctrica, pues el servicio también falla durante la temporada de lluvias. Por tal motivo, urgió a la Comisión Federal de Electricidad a dar atención a los reportes, esto tras algunos bajones registrados en las últimas horas.

Cabe recordar que, en las últimas horas, se registraron precipitaciones en 12 de las 15 estaciones meteorológicas en el estado a cargo de la Comisión Nacional del Agua. La estación de Canasayab, en Champotón, fue donde se reportó el mayor volumen de lluvias con 169 milímetros por metro cuadrado.

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JGH