Campeche: En seis días chocan al menos ocho unidades del Ko´ox

En menos de una semana las calles y avenidas de Campeche han sido escenario de al menos ocho accidentes viales que involucran a unidades del nuevo sistema de transporte urbano Ko´ox; principalmente en choques por alcance y cortes de circulación que generaron afectaciones temporales al tránsito, lesionados, y daños materiales cuantiosos.

El más reciente se registró ayer por la mañana en la Avenida Gobernadores, a la altura del ex monumento a Pablo García, la unidad de transporte número 059 fue impactada por un vehículo oficial del Instituto Estatal para la Educación de los Adultos. Afortunadamente no se reportaron personas heridas.

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En total, los daños materiales por estos percances suman cientos de miles de pesos en menos de ocho días, pues incluso uno de los vehículos fue considerado como pérdida total y dos casos se turnaron ante la Fiscalía General del Estado (FGECAM); aunque, hasta el momento no se reportan víctimas mortales, sí hay registro de varios lesionados por estos incidentes.

Imán de impactos

En todos los casos reportados, los peritajes indican que las unidades Ko’ox circulaban sobre vías preferenciales cuando fueron impactadas por otros vehículos, entre automóviles particulares, camionetas y motocicletas cuyos conductores presuntamente no lograron frenar a tiempo o intentaron incorporarse sin precauciones.

Algunos de los percances únicamente dejaron daños leves en carrocerías y afectaciones menores al flujo vehicular, sin embargo, otros requirieron la intervención de cuerpos de emergencia debido al número de personas involucradas.

Incidentes con heridos

Uno de los hechos de mayor relevancia ocurrió el 19 de mayo y dejó un saldo de 13 personas lesionadas, quienes presentaron principalmente crisis nerviosa tras el impacto entre las unidades involucradas, en el cruce de la Francisco I. Madero.

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Presuntamente, la distracción del chofer de una combi originó que no se diera cuenta de que el autobús detuvo su marcha en el semáforo y no pudo evitar el impacto; los paramédicos brindaron atención prehospitalaria a los pasajeros y conductores en el lugar de los hechos, mientras elementos policiacos acordonaron parcialmente el área para evitar otro accidente durante las diligencias y el retiro de las unidades siniestradas.

Otro de los casos que movilizó a cuerpos de emergencia fue apenas el viernes 22 de mayo en la Avenida Resurgimiento, donde una adulta mayor resultó lesionada al impactar un Ko´ox debido a una carrera mal organizada que ocasionó caos vial en la zona. La víctima recibió atención médica por parte de paramédicos tras presentar golpes y alteración nerviosa derivada del impacto.

Intervención judicial

Del total de hechos registrados, al menos dos casos fueron turnados ante la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades, con el aseguramiento de un conductor quien presuntamente estaba ebrio, además de que un camión fue declarado como pérdida total debido a los daños en el motor.