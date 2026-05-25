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Don Lázaro lleva cinco días desaparecido en el monte en Dzan; SSP refuerza la búsqueda

Desde el 20 de mayo se encuentra desaparecido don Lázaro Poot Chan en áreas ejidales de Dzan.

Por Redacción Por Esto!

25 de may de 2026

1 min

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Don Lázaro Poot Chan, adulto mayor de 81 años, lleva cinco días desaparecido
Don Lázaro Poot Chan, adulto mayor de 81 años, lleva cinco días desaparecido / Especial

Autoridades estatales, familiares y habitantes de la zona continúan con las labores para encontrar a Lázaro Poot Chan, adulto mayor de 81 años que permanece desaparecido desde el pasado 20 de mayo en áreas ejidales de Dzan, cerca de la ex hacienda Tabí.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que durante las últimas horas se desplegó un operativo especial con apoyo de cuatro drones, los cuales realizaron recorridos aéreos en distintos puntos del monte donde anteriormente fue localizada la bicicleta del hombre extraviado.

La menor fue puesta a disposición de la FGE para el proceso correspondiente

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Las tareas de rastreo abarcaron zonas cercanas al camino Yotholín–San Antonio Yaaxhom, con el objetivo de ampliar el perímetro de búsqueda y detectar posibles indicios que permitan ubicar al adulto mayor.

De manera paralela, familiares, vecinos y voluntarios se sumaron a las acciones coordinadas por elementos estatales, ingresando por brechas y senderos de difícil acceso para recorrer a pie distintas áreas de vegetación.

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Víctor Manuel Poot Cab, hijo de Lázaro Poot Chan, participó directamente en las brigadas junto con otros ciudadanos que apoyaron en las labores terrestres dentro de los montes de la región.

Pese a varias horas de recorrido y revisión de caminos, hasta el momento no se ha logrado localizar al hombre desaparecido. Las autoridades señalaron que los trabajos continuarán mientras se mantenga la esperanza de encontrarlo.

La SSP pidió a la ciudadanía colaborar con cualquier dato que pueda contribuir a la localización del adulto mayor, comunicándose al número de emergencias 9-1-1 o mediante denuncia anónima al 089.

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