Poste quebrado tras fuertes vientos amenaza a vecinos de Escárcega; urgen atenderlo

Los fuertes vientos que se dejaron sentir en la madrugada del martes ocasionaron que un poste de madera de Teléfonos de México (Telmex) se quebrara y una parte quedara colgando de los cables sobre la banqueta en la calle 22 entre 33 y 35 de la colonia Morelos, lo que pone en riesgo a los transeúntes. Vecinos piden que personal de la empresa acuda a solucionar el problema.

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Según datos recabados, los hechos se suscitaron en la madrugada cuando se dejaron sentir fuertes vientos y ocasionaron que el poste de madera de Telmex se quebrara a la mitad, y una parte quedara colgando sobre la banqueta ubicada sobre la calle 22 entre 33 y 35 de la colonia Morelos.

Esto representa un riesgo para los transeúntes y los mismos vecinos, que temen que en cualquier momento se pudiera venir hacia abajo debido a que solo está sostenido por los cables, y caerle encima a alguna persona que tuviera la mala suerte de pasar en el momento y resultar lesionada. Para evitar algún accidente con fatales consecuencias, hacen un llamado a los funcionarios de la empresa de Telmex para que su personal acuda a cambiar el poste y deje de ser un riesgo para los habitantes y vecinos del lugar.

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JGH