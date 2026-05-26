La Secretaría de Salud calla ante la detección de fentanilo en Centros de Rehabilitación

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA) de la Secretaría de Salud (SSA) del Gobierno de México confirmó que internos de los Centros de Tratamiento y Rehabilitación en Campeche son consumidores de fentanilo o lo han consumido alguna vez en la vida.

De acuerdo con el reporte, de los 119 mil 438 usuarios que demandaron atención en estos centros a nivel nacional durante el 2024, el 0.2 por ciento se ubicaron en Campeche, equivalente a unas 238 personas. Yucatán tiene la tasa más alta de incidencia con el 0.5 por ciento, es decir, unos 597 casos, mientras que Quintana Roo no registró ningún caso.

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Según el Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones (CESMA), en nuestro Estado sí existen indicios de consumidores de fentanilo en los llamados ‘anexos’ de Campeche.

Por su parte, la Secretaría de Salud (SSA) del Estado, que encabeza Josefa Castillo Avendaño, mantuvo hermetismo. Con el argumento de que la funcionaria estuvo fuera, la dependencia estatal se negó a emitir alguna postura respecto a la problemática, por lo que se desconoce si está investigando, si ha aplicado sanciones a los ‘padrinos’ o ‘madrinas’, o si ha presentado alguna denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Como informó Por Esto!, el secretario técnico del CESMA, José Luis Reyes Farfán, aseguró que, según los propios internos de estos centros de rehabilitación, la circulación del fentanilo se encuentra activa, aunque hasta el momento no existe evidencia química que confirme su presencia y consumo.

Al respecto, se solicitó a la SSA Estatal información sobre el tema para conocer las acciones que está tomando como cabeza de sector en Campeche ante esta problemática. No obstante, el área de Comunicación Social fue evasiva, al grado de declinar brindar información, más allá de lo dicho por el consejo.

Fue ante la insistencia de esta casa editorial de una declaración de la secretaria Josefa Castillo Avendaño, que el área justificó la negativa, alegando que la funcionaria se encontraba fuera y hasta el cierre de esta edición no había podido ser contactada.

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JG