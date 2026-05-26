Golpe al campo en los Chenes: Primeras lluvias fuertes inundan 370 hectáreas de cultivos en Hopelchén

Los torrenciales aguaceros del domingo por la noche y la madrugada de este lunes, producto de escurrimientos de los cerros, dejaron inundaciones en al menos 370 hectáreas de tierras mecanizadas que están ubicadas en varias parcelas a un costado del tramo Hopelchén-Ich-Ek, de la vía federal 261 Hopelchén-Campeche.

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El primer tramo inundado está en el kilómetro 76, en donde un menonita sembró apenas la semana pasada unas 20 hectáreas de chigua, de las cuales 15 estaban bajo el agua la mañana de este martes. Se destaca que en gran parte de esa superficie, siempre que ha habido fuertes lluvias o huracanes, se han inundado; la última vez fue en junio de 2024. Si en una semana no baja el agua, el sembradío se perdería porque la semilla se “sancocharía”.

Zonas bajas conocidas como “acalché” tardarían hasta un mes en secarse. / Mauriel Koh

Por otro lado, en el kilómetro 73 de la mencionada vía, unas 350 hectáreas de tierras mecanizadas recién preparadas y listas para la siembra de chigua, soya y maíz, las cuales están adjuntas al rancho San Francisco, también están inundadas en gran parte. La superficie total en esa extensión es de unas 700 hectáreas, de las cuales prácticamente la mitad estaba bajo el agua la mañana de este martes. También en esa superficie se recuerda que, en junio de 2024, resultó inundada por última vez.

Hay otros tramos de tierras mecanizadas en el tramo carretero Hopelchén-Ich-Ek que también tienen agua; algunas son superficies menores y que también estaban listas para la siembra en el actual periodo primavera-verano 2026.

El excomisario ejidal y municipal de la comunidad de Ich-Ek, Lázaro Amílcar Pech Tzec, señaló que, efectivamente, los torrenciales aguaceros y los escurrimientos de los cerros provocaron grandes inundaciones en superficies mecanizadas. Indicó que, en el caso de las tierras mecanizadas del ejido, el agua de los escurrimientos llegó por los cítricos que están pegados casi al poblado, en donde siempre se acumula gran cantidad de agua cuando hay fuertes aguaceros.

Expresó que las partes bajas son terrenos conocidos como “acalché” y tardarán, si no hay otras lluvias e inundaciones, posiblemente un mes para poder secarse completamente y que los productores puedan trabajar sus tierras en lo que sigue, que sería la siembra. Expuso que de las 350 hectáreas de tierras inundadas, se sembrarán unas 50 de chigua y el resto entre soya y maíz.

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JGH