Campeche alcanza 60% de informalidad laboral

Entre 427 mil 100 personas ocupadas en Campeche, se reportó una tasa de informalidad del 60.3 por ciento y de 41 por ciento de condiciones críticas de trabajo, ubicando a la Entidad en el lugar 10 y 13 nacional con mayores índices en los temas mencionados.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), actualizada este día por el Inegi, otros números del Estado fueron que 59.7 por ciento son trabajadores asalariados, 12.7 por ciento están en la subocupación y 27.1 en el sector informal.

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Los ciudadanos Ricardo López y Fernando Paredes, dedicados al trabajo independiente, explicaron que la situación en la Entidad es complicada al quinto mes del 2026, generando que muchos se vean en la necesidad de buscar otros trabajos para completar el gasto del hogar.

Por su parte, el comerciante Renato Noh añadió que la situación es tan complicada que incluso quienes tienen un establecimiento la ven difícil algunos días, sobre todo ahora con la temporada de lluvias, pues la gente deja de salir por las tardes.

En cuanto a Don Ismael, quien cuida motos, señaló que en la actividad económica informal encontró una oportunidad de obtener ingresos para solventar sus gastos y necesidades. Agregó que, cuando le va bien, saca hasta 300 pesos al día, un ingreso aceptable.

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JG