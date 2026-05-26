Riña por problemas de infidelidad deja cinco detenidos en Campeche durante un torneo de futbol

Un torneo de futbol realizado en el fraccionamiento Flor de Limón terminó en una batalla campal luego de que surgiera una discusión relacionada con problemas de infidelidad, situación que provocó un altercado violento entre jugadores y asistentes.

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Los hechos ocurrieron entre varias personas que llegaron a la cancha situada en la calle Ciricote, donde se desarrollaba el juego de futbol, pero los asistentes comenzaron a discutir con algunos participantes, y la situación pasó rápidamente a los golpes, generándose una riña campal que alarmó a vecinos.

Elementos policiacos acudieron al lugar para controlar el enfrentamiento y lograron asegurar a cinco personas, entre ellas dos mujeres y tres hombres, quienes fueron señalados como los principales agresores.

Policía interviene en violento enfrentamiento en torneo de futbol

Los detenidos fueron trasladados ante el Juzgado Cívico para la sanción administrativa correspondiente.

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JG