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¿Por qué no habrá clases este viernes en Campeche? Esto dice el calendario escolar

Estudiantes de educación básica en Campeche no acudirán a las aulas este viernes debido a la realización del Consejo Técnico Escolar programado en el calendario oficial.

Por Redacción Por Esto!

26 de may de 2026

1 min

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Consejo Técnico Escolar suspenderá clases este viernes en Campeche
Consejo Técnico Escolar suspenderá clases este viernes en Campeche

Los estudiantes de educación básica en Campeche tendrán un día de descanso este viernes debido a la realización del Consejo Técnico Escolar (CTE), actividad establecida dentro del calendario oficial para preescolar, primaria y secundaria. Durante esta jornada, los alumnos no acudirán a las aulas mientras el personal docente desarrolla actividades académicas internas.

El Consejo Técnico Escolar es una reunión periódica en la que maestros y directivos realizan trabajos de evaluación, planeación y seguimiento de estrategias educativas, por lo que las actividades se desarrollan únicamente entre el personal escolar.

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La suspensión de clases no corresponde a un día festivo o situación extraordinaria, sino a una fecha ya considerada dentro del calendario escolar vigente. Autoridades educativas han mantenido este esquema para fortalecer procesos académicos y revisar el avance del ciclo escolar.

La medida aplicará para escuelas públicas y particulares incorporadas al sistema educativo de educación básica en Campeche, por lo que padres de familia deberán tomar previsiones ante la suspensión temporal de actividades escolares.

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JG

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