¿Por qué no habrá clases este viernes en Campeche? Esto dice el calendario escolar

Los estudiantes de educación básica en Campeche tendrán un día de descanso este viernes debido a la realización del Consejo Técnico Escolar (CTE), actividad establecida dentro del calendario oficial para preescolar, primaria y secundaria. Durante esta jornada, los alumnos no acudirán a las aulas mientras el personal docente desarrolla actividades académicas internas.

El Consejo Técnico Escolar es una reunión periódica en la que maestros y directivos realizan trabajos de evaluación, planeación y seguimiento de estrategias educativas, por lo que las actividades se desarrollan únicamente entre el personal escolar.

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La suspensión de clases no corresponde a un día festivo o situación extraordinaria, sino a una fecha ya considerada dentro del calendario escolar vigente. Autoridades educativas han mantenido este esquema para fortalecer procesos académicos y revisar el avance del ciclo escolar.

La medida aplicará para escuelas públicas y particulares incorporadas al sistema educativo de educación básica en Campeche, por lo que padres de familia deberán tomar previsiones ante la suspensión temporal de actividades escolares.

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JG