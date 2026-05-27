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Más de 200 trabajadores en riesgo por exigir utilidades en Campeche; solo 200 pesos les ofrecieron

Más de 200 trabajadores de Colonial Campeche están en riesgo de perder su empleo tras exigir un reparto justo de utilidades, denunciaron afectados.

David Vázquez

Por David Vázquez

27 de may de 2026

1 min

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Crisis laboral en maquiladora de Campeche pone en riesgo cientos de empleos
Crisis laboral en maquiladora de Campeche pone en riesgo cientos de empleos / Alejandro Pech

Más de 200 trabajadores de la maquiladora ubicada en Colonial Campeche están en riesgo de perder sus empleos por el simple hecho de exigir su reparto de utilidades.

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La Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC), a cargo de Marco Antonio Sánchez Abnal, alertó que, por petición de la parte afectada, mantienen reuniones con los empleados de la maquila para mediar una solución con los patrones.

Cabe recordar que el pasado viernes 22 de mayo estalló una huelga en las instalaciones de Vertical Knits, en San Francisco de Campeche, debido al descontento por el reparto de utilidades, ya que los trabajadores acusaron que la empresa pretende darles muy pocos recursos.

"Los de la planta no informan, no son transparentes; solo ofrecieron 200 pesos a cada trabajador, por eso inició la protesta", agregó el líder sindical.

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JGH

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