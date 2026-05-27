Costó más de un millón de pesos y colapsó en dos meses: obra deja sin agua a Santa Cruz, Hecelchakán

Apenas dos meses después de haber sido rehabilitado con una inversión de 1 millón 157 mil 614 pesos, el pozo de agua potable de esta comunidad quedó fuera de servicio. Ante el fallo, la empresa contratista pretende deslindarse culpando a los bajones de energía eléctrica, acusó el comisario municipal, Julio Antonio Caamal Panti, quien exigió que se haga válida la garantía de la obra.

Noticia Destacada Día del Estudiante en Hecelchakán: Jana y Alan se coronan como los nuevos embajadores del Cecytec

El líder comunitario detalló que la crisis es grave, ya que dos pozos de la población se encuentran dañados (entre ellos el ubicado a un costado del cementerio) y, hasta el momento, no han recibido una respuesta favorable por parte del Ayuntamiento de Hecelchakán.

Caamal Panti explicó que en el primer pozo aparentemente se averió el arrancador. Sin embargo, será hasta que se instale un nuevo equipo cuando se pueda determinar si la bomba también sufrió daños internos por las variaciones de voltaje.

Habitantes de Santa Cruz sobreviven con pipas tras falla de pozo nuevo / Jorge Amado Caamal

Por ahora, los más de 1,500 habitantes de Santa Cruz subsisten gracias al desabasto que se cubre parcialmente con pipas de agua. Quienes cuentan con cisternas o múltiples recipientes han logrado sortear la situación, pero el comisario advirtió que las autoridades no deben demorarse, pues el pueblo ya no puede resistir más tiempo sin el servicio regular en plena época de sequía.

Contratista debe responder por recursos del FAISMUN

La escasez del vital líquido ha impedido que las familias lo utilicen para el riego de plantas o para la crianza de animales de corral. El comisario informó que ya tuvieron acercamiento con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero la paraestatal aseguró no tener responsabilidad en el daño de la bomba.

La obra fue ejecutada con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) 2025 y asignada al contratista Ronald Jesús Corona Mercado.

Noticia Destacada Lluvias favorecen captura de escama en muelles de Campeche

"Existe una garantía y el contratista tiene que responder", sentenció Caamal Panti, tras revelar que los técnicos ya retiraron la bomba para trasladarla supuestamente a Mérida, Yucatán, para su reparación, sin que se les haya dado una fecha estimada de retorno. Calificó como una "barbaridad" que un equipo nuevo se haya descompuesto a tan solo dos meses de su instalación.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH