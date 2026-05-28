Clima en Campeche 28 de mayo: ¿A qué hora lloverá hoy?

Las lluvias volverán a presentarse este jueves 28 de mayo en Campeche debido a la presencia de una onda tropical y una vaguada que afectan a la Península de Yucatán, por lo que autoridades mantienen vigilancia ante posibles tormentas eléctricas y fuertes precipitaciones.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, las primeras lluvias ligeras podrían comenzar entre las 9:00 y 11:00 de la mañana; sin embargo, la mayor probabilidad de tormentas se espera después del mediodía.

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El reporte por horas indica que entre las 12:00 y las 3:00 de la tarde aumentará considerablemente la posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas en la capital campechana, acompañadas de rachas de viento y cielo mayormente nublado.

Para las 4:00 y 5:00 de la tarde se prevén lluvias moderadas a fuertes, mientras que durante la noche continuarán las precipitaciones de manera intermitente en varios municipios del estado.

Además del pronóstico de lluvias, el ambiente continuará caluroso y bochornoso, con temperaturas cercanas a los 34 grados centígrados y alta humedad.

Protección Civil recomendó a la ciudadanía tomar precauciones, evitar transitar por calles inundadas y mantenerse atentos a los avisos oficiales ante cualquier cambio en las condiciones climáticas.