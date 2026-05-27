Confirman primer caso de gusano barrenador en un humano en Ciudad de México; suman 235 casos en todo el país

A principios de mayo se encendieron las alertas en Ciudad de México, pues el primer caso de gusano barrenado en un animal se había confirmado, el cual se dio en un perro en la alcaldía Tlalpan.

La situación se agravó, pues se confirmó el primer caso de miasis por cochliomyia hominivorax en un humano en la capital del país, de acuerdo con información de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud (SSA).

Según el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la primera semana de mayo fue cuando se registró el primer caso de infestación en una persona en la Ciudad de México. Mientras que, hasta el 22 de mayo de 2026, se acumulan 235 casos de miasis, 118 más que en 2025 (117).

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Hasta la semana 19, Veracruz es la entidad de la República con más casos de gusano barrenadore en personas con 58. Los estados que le siguen son:

-Chiapas: 41

-Guerrero: 23

-Oaxaca y Yucatán: 22, en cada entidad

-Puebla: 19

-Quintana Roo: 9

-Hidalgo y San Luis Potosí: 8, en cada estado

-Tabasco: 7

-Campeche: 6

-Estado de México: 4

-Michoacán y Querétaro: 2, en cada uno

-Jalisco, Morelos y Tamaulipas: Uno, en cada entidad

En 2025, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Ciudad de México no registraron casos en humanos; este año la plaga llegó a los animales domésticos como perros, y sumaron 15 casos en cuatro meses.