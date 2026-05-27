¡Se cayó el cielo en Campeche! Intensas lluvias provocaron inundaciones y afectaciones en varias zonas

Este miércoles las lluvias azotaron a Campeche y provocaron severas inundaciones en diferentes colonias de la ciudad, lo que provocó caos vial y entre los transeúntes.

Se pronostica que estas condiciones continúen los siguientes días en los municipios de Palizada, Carmen, Champotón, Seybaplaya y Campeche, por lo que permanecerán en Alerta Amarilla durante la semana.

Este escenario es consecuencia de múltiples canales de baja presión dispersos sobre el Sur de la República Mexicana y la Península de Yucatán, que interactúan con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, así como con la afluencia de aire húmedo proveniente del Mar Caribe.

La colonia Concordia fue una de las más afectadas por las lluvias y las inundaciones que provocaron, pues de acuerdo con los vecinos las afectaciones muy significativas.

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En algunas vialidades, los automovilistas no pudieron continuar su camino y tuvieron que buscar rutas alternas, mientras que los peatones corrieron riesgo al pasar en estas zonas, pues el agua alcanzó niveles muy altos.

Las autoridades estatales, municipales y de Protección Civil hicieron un llamado a extremar precauciones ante las condiciones de lluvia que prevalecen, así como evitar por completo los puntos donde están las inundaciones.