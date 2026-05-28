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¿Tu auto se dañó por las inundaciones en Campeche? Así puedes reclamar una indemnización

Las fuertes lluvias en Campeche dejaron autos inundados y varados; expertos explican cómo reclamar indemnización y qué hacer para cobrar el seguro.

Por Redacción Por Esto!

28 de may de 2026

2 min

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Autos quedaron varados por las inundaciones en Campeche.
Autos quedaron varados por las inundaciones en Campeche. / Por Esto!

Las intensas lluvias registradas este jueves 28 de mayo en Campeche provocaron severas inundaciones en avenidas como Concordia, Gobernadores, López Portillo, Miguel Alemán y Cuauhtémoc, dejando vehículos varados, motocicletas apagadas y automovilistas atrapados entre corrientes de agua.

Conductores y motociclistas enfrentaron complicaciones por calles inundadas.

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Ante este panorama, muchos ciudadanos se preguntan qué hacer si su automóvil sufrió daños por el agua y si existe la posibilidad de recibir una indemnización por parte de la aseguradora. Especialistas en seguros y recomendaciones difundidas en redes sociales coinciden en que sí es posible reclamar daños, aunque dependerá del tipo de póliza contratada y de las acciones tomadas durante la emergencia.

¿Qué hacer inmediatamente si tu auto se inundó?

Las recomendaciones más importantes son:

Especialistas recomiendan no encender el vehículo inundado.
Especialistas recomiendan no encender el vehículo inundado. / Por Esto!
  • No intentar encender el vehículo si el agua alcanzó el motor.
  • Tomar fotografías y videos del nivel del agua y de los daños.
  • Reportar el siniestro de inmediato a la aseguradora.
  • Solicitar el número de reporte y esperar la llegada del ajustador.
  • Conservar facturas, póliza y documentos del automóvil.

Usuarios en redes sociales y expertos automotrices advierten que intentar volver a encender el auto después de que se apagó en una inundación podría empeorar el daño y ocasionar que algunas aseguradoras rechacen parte del pago.

¿Qué seguros cubren daños por inundación?

Generalmente, los seguros de cobertura amplia incluyen daños materiales ocasionados por fenómenos naturales como lluvias e inundaciones. Sin embargo, pólizas básicas o de responsabilidad civil normalmente no cubren este tipo de afectaciones.

Especialistas recomiendan revisar si la póliza incluye conceptos como:

Autoridades piden evitar cruzar calles anegadas.
Autoridades piden evitar cruzar calles anegadas. / Por Esto!
  • Daños por fenómenos hidrometeorológicos
  • Inundación
  • Desbielamiento por ingreso de agua
  • Pérdida total

En algunos casos, si la reparación supera gran parte del valor comercial del vehículo, la unidad podría ser considerada pérdida total.

¿Se puede reclamar al Ayuntamiento o autoridades?

Abogados y foros ciudadanos señalan que reclamar directamente a autoridades municipales es más complicado y normalmente solo procede si se demuestra negligencia grave en infraestructura, drenaje o mantenimiento vial. La vía más rápida suele ser el seguro vehicular.

Mientras continúan las lluvias en Campeche y Protección Civil mantiene alertas por tormentas e inundaciones, autoridades exhortaron a evitar cruzar calles anegadas y resguardarse en zonas seguras para prevenir accidentes mayores.

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