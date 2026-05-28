¿Tu auto se dañó por las inundaciones en Campeche? Así puedes reclamar una indemnización

Las intensas lluvias registradas este jueves 28 de mayo en Campeche provocaron severas inundaciones en avenidas como Concordia, Gobernadores, López Portillo, Miguel Alemán y Cuauhtémoc, dejando vehículos varados, motocicletas apagadas y automovilistas atrapados entre corrientes de agua.

Noticia Destacada ¡Bajo el agua! Intensas lluvias desatan caos vial e inundaciones por segundo día en Campeche

Ante este panorama, muchos ciudadanos se preguntan qué hacer si su automóvil sufrió daños por el agua y si existe la posibilidad de recibir una indemnización por parte de la aseguradora. Especialistas en seguros y recomendaciones difundidas en redes sociales coinciden en que sí es posible reclamar daños, aunque dependerá del tipo de póliza contratada y de las acciones tomadas durante la emergencia.

¿Qué hacer inmediatamente si tu auto se inundó?

Las recomendaciones más importantes son:

Especialistas recomiendan no encender el vehículo inundado. / Por Esto!

No intentar encender el vehículo si el agua alcanzó el motor.

Tomar fotografías y videos del nivel del agua y de los daños.

Reportar el siniestro de inmediato a la aseguradora.

Solicitar el número de reporte y esperar la llegada del ajustador.

Conservar facturas, póliza y documentos del automóvil.

Usuarios en redes sociales y expertos automotrices advierten que intentar volver a encender el auto después de que se apagó en una inundación podría empeorar el daño y ocasionar que algunas aseguradoras rechacen parte del pago.

¿Qué seguros cubren daños por inundación?

Generalmente, los seguros de cobertura amplia incluyen daños materiales ocasionados por fenómenos naturales como lluvias e inundaciones. Sin embargo, pólizas básicas o de responsabilidad civil normalmente no cubren este tipo de afectaciones.

Especialistas recomiendan revisar si la póliza incluye conceptos como:

Autoridades piden evitar cruzar calles anegadas. / Por Esto!

Daños por fenómenos hidrometeorológicos

Inundación

Desbielamiento por ingreso de agua

Pérdida total

En algunos casos, si la reparación supera gran parte del valor comercial del vehículo, la unidad podría ser considerada pérdida total.

¿Se puede reclamar al Ayuntamiento o autoridades?

Abogados y foros ciudadanos señalan que reclamar directamente a autoridades municipales es más complicado y normalmente solo procede si se demuestra negligencia grave en infraestructura, drenaje o mantenimiento vial. La vía más rápida suele ser el seguro vehicular.

Mientras continúan las lluvias en Campeche y Protección Civil mantiene alertas por tormentas e inundaciones, autoridades exhortaron a evitar cruzar calles anegadas y resguardarse en zonas seguras para prevenir accidentes mayores.

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