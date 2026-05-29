Justicia para Hanna: Madre y padrastro recibirán sentencia por el feminicidio de la menor en Campeche

El Tribunal Colegiado de Juicio Oral dará a conocer el próximo 2 de junio la pena de prisión y el monto de la reparación del daño que deberán cumplir y pagar Roxana “G” y Ángel “G”, madre y padrastro de la niña Hanna, luego de haber sido declarados culpables por el feminicidio de la menor en marzo de 2026.

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Ambos permanecen recluidos en el Centro Penitenciario de San Francisco Kobén mientras se desarrolla la etapa final del proceso judicial. Una vez emitida la sentencia, contarán con un plazo de hasta 15 días para impugnar la resolución ante la Sala Penal del Poder Judicial del Estado de Campeche o promover un amparo directo ante un Juzgado de Distrito.

Aunque la condena aún no quedará firme hasta que se agoten los recursos legales correspondientes, los sentenciados continuarán privados de su libertad en tanto se resuelven las posibles apelaciones.

La pareja fue encontrada culpable de feminicidio durante un juicio oral que comenzó en noviembre de 2025 y concluyó en marzo de este año.

El proceso se llevó a cabo casi tres años después de la muerte de Hanna, una niña de siete años que falleció en una unidad médica de la capital campechana.

De acuerdo con las investigaciones y pruebas presentadas durante el juicio, la menor fue víctima de constantes agresiones físicas, maltrato y omisiones por parte de su madre y de la pareja de ésta.

Los hechos ocurrieron cuando la familia habitaba un predio ubicado en la colonia Polvorín de la capital del Estado.

El caso generó indignación social y se convirtió en uno de los procesos judiciales más relevantes de los últimos años en la entidad por la gravedad de los hechos y las condiciones de violencia que padeció la víctima.

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JGH