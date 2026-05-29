Riña entre compañeros de trabajo deja a un hombre bañado en sangre en Calkiní

Un sujeto desconocido fue encontrado bañado de sangre después de ser lesionado con un arma punzocortante en la cara y otras partes del cuerpo. Después de ser agredido, este sujeto caminó varias cuadras, donde curiosos que lo vieron dieron parte a las autoridades. Acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias SAMU, quienes atendieron y valoraron al sujeto, quien fue trasladado al Hospital Integral IMSS Bienestar para su valoración médica.

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Los hechos ocurrieron en la calle 22-A entre 5 y 7 de la colonia Fátima, en esta ciudad de Calkiní, donde se reportó este suceso que generó temor entre los vecinos de esta colonia, quienes al ver al sujeto bañado de sangre enseguida dieron parte a las autoridades a través del 911 para su auxilio, generando una fuerte movilización policíaca hasta que fue localizado, ya que el sujeto, al ver a la gente, se retiró del lugar a pesar de la hemorragia que tenía por las lesiones que sufrió con un arma blanca.

Tras el reporte, llegaron al lugar elementos de la Policía Municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y, al ver las condiciones en que se encontraba este sujeto, enseguida solicitaron a los paramédicos. Llegando al lugar paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias, quienes valoraron al sujeto, quien sufrió lesiones expuestas y con abundante hemorragia, quedando completamente bañado de sangre, por lo que fue trasladado al Hospital Integral IMSS Bienestar para su valoración médica.

Según algunos testigos y vecinos en el lugar, era un grupo de personas que se encontraban limpiando un terreno; sin embargo, al terminar se pusieron a tomar y, al calor de las copas, comenzaron las discusiones, lo cual subió de tono y se salió de control debido a que tenían machetes y taspanas. Uno de los compañeros del lesionado le conectó un golpe con la taspana y le abrió la frente al sujeto. Estos, al ver que el sujeto comenzó a sangrar, decidieron abandonarlo, hasta que vecinos solicitaron el apoyo médico y de las autoridades.

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JGH