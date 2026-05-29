Progreso inicia acciones preventivas y prepara refugios por la Temporada de Huracanes 2026

Autoridades de Progreso ya se preparan para la temporada de huracanes que inicia este 1 de junio con la finalidad de prevenir y estar alerta ante cualquier emergencia generada por este tipo de fenómeno.

El período de llegada de ciclones 2026 abarcará del 1 de junio al 30 de noviembre, por lo que el ayuntamiento ha manifestado estar listo para iniciar los preparativos en las líneas de acción ante cualquier eventualidad con la reactivación del Comité Municipal para la Prevención y Atención de Eventos Hidrometeorológicos.

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Este organismo tiene como labor la previsión de este tipo de fenómenos en el puerto, por lo que buscará dar las instrucciones de reforzamiento a las autoridades antes y después del avistamiento de los huracanes, asímismo se encargará de hacer el llamado a la ciudadanía para colaborar con las recomendaciones indicadas.

El organismo estaría integrado por las autoridades progreseñas de Seguridad Pública Municipal, Estatal, Protección Civil, Marina, entre otras instituciones que apoyan en rescates.

En conferencia, Aurelio Medina Pérez, titular de Protección Civil del municipio, hizo alusión a la relevancia al llamado de este equipo: “La importancia de la reactivación del comité radica en la prevención y atención de eventos naturales de manera oportuna, por ello se estará en constante monitoreo y tomaremos las medidas necesarias para enfrentar esta temporada de huracanes con la mayor eficacia posible para salvaguardar la vida e integridad de los ciudadanos”, dijo.

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El titular realizó una invitación a la ciudadanía para no bajar la guardia y estar informados en todo momento ante cualquier percance, además puso a disposición los números de emergencia: 9691037286, 9992701340 o el 911, en caso de ser requerido.

También mencionó que próximamente se estarían dando a conocer los sitios que fungirán como refugios temporales en caso de que algún fenómeno meteorológico impacte el municipio.