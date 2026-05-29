Pozo de absorción insuficiente provoca severos encharcamientos y accidentes en Champotón

Debido a la poca profundidad que tiene un pozo de absorción, el cruce de concreto hidráulico ubicado sobre la calle 16 entre 17 y 19, en la colonia Plan Chac, sufre severos encharcamientos durante la temporada de lluvias.

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De acuerdo con algunos vecinos de la zona, esta situación no solo genera afectaciones a la vialidad, sino también para los peatones, quienes incluso han sufrido accidentes al resbalar.

Lo anterior pudo corroborarse tras un recorrido por este sector de la ciudad, donde esta arteria lleva mucho tiempo presentando dichas condiciones.

La señora Wilma Vela Morales hizo un llamado a las autoridades competentes para que tomen cartas en el asunto y consideren darle mayor profundidad al pozo de absorción para evitar estos encharcamientos.

“Hay un pozo, pero no sirve de nada. Se requiere mayor profundidad para evitar estos encharcamientos. Yo le pediría a las autoridades competentes que, por favor, nos echen la mano”, externó.

De igual forma, la declarante informó que las aguas pluviales tardan entre dos y tres días en drenarse. Asimismo, solicitó la instalación de una luminaria en este cruce vial.

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JGH