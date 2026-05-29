¡Riña vecinal en Campeche! Atacan a pedradas a encuestadoras en la colonia San Joaquín

Un grupo de encuestadoras protagonizó una pelea con las moradoras de una vivienda en la colonia San Joaquín, donde fue necesaria la presencia de la Policía Estatal y del grupo Zazil, aunque pese al incidente no hubo personas lesionadas.

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El hecho ocurrió sobre la calle Niños Héroes de la colonia San Joaquín, donde un grupo de mujeres dedicadas a realizar encuestas se acercó al predio y se entrevistó con una moradora de la tercera edad. Sin embargo, fueron interrumpidas por otra mujer, quien presuntamente, sin razón aparente y armada con piedras, comenzó a agredirlas.

Ante esto, las empleadas huyeron mientras daban parte al número de emergencias. Minutos después llegaron elementos policiales y del grupo Zazil, quienes intervinieron en la situación.

Durante el operativo, la presunta agresora, quien sería hija de la encuestada, se atrincheró dentro del predio.

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JGH