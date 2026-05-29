¡Les cierran el portón en la cara! Maquiladora de Hopelchén niega despidos y deja fuera a empleados

El día de ayer, ocho obreros declararon a la prensa que ya estaban despedidos de la Maquiladora Textil Moyel; sin embargo, Roxana Güemez Escalera, apoderada legal de esa empresa, aseguró brevemente que no estaban despedidos. Hoy viernes, los obreros intentaron ingresar a la maquiladora, pero el guardia de seguridad se los impidió. Actualmente son asesorados por abogados de la CTM y demandarán a la empresa por despido injustificado.

Noticia Destacada Despiden a ocho obreros tras exigir reparto justo de utilidades en maquiladora de Hopelchén

Los obreros llegaron antes de las 6:30 de la mañana a la factoría ubicada sobre la avenida Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá e intentaron ingresar a la planta; sin embargo, fueron impedidos por el guardia de seguridad y vigilancia, quien ya tenía instrucciones de la dirección de la empresa y les cerró el enorme portón de acceso.

Como se recordará, ayer jueves ocho obreros, entre ellos José Alfredo Cohuó May, de Ich-Ek; Hugo Ricardo Moo, de Xculoc; Emilio Uicab Huchín, de Ich-Ek; y Jonatan Chí Hernández, también de Ich-Ek, señalaron que ya estaban despedidos de esa empresa y que fueron notificados desde la tarde del miércoles.

Expresaron que fueron llamados e invitados a comer el jueves a un restaurante ubicado cerca de la maquiladora, sobre la misma avenida, y ahí la apoderada legal de la empresa, Roxana Güemez Escalera, les pidió que firmaran su renuncia voluntaria y sus respectivos finiquitos. Sin embargo, se negaron a estampar sus firmas porque consideraron que les estaban ofreciendo una “miseria”, lo cual calificaron también como injusto.

En las afueras del restaurante declararon a la prensa que ya estaban despedidos de manera injustificada. Los reporteros intentaron entrevistar a Güemez Escalera sobre esos presuntos despidos cuando se subía a su vehículo, pero se limitó a decir que esos obreros no estaban despedidos.

Hoy viernes, los ahora ex trabajadores intentaron ingresar a la factoría, pero se les impidió el acceso, lo cual, según señalaron, refleja que ya no forman parte de la empresa, por lo que tacharon de mentirosa a la apoderada legal.

Yahaira Cocom Huchín, originaria de la comunidad de Bolonchén de Rejón, a través de un video enviado a Por Esto!, el cual grabó en la puerta de la planta textil, dijo que llegaron como todos los días con intenciones de trabajar, pero claramente les demostraron que ya no forman parte de la maquiladora porque los están corriendo.

Indicó que están luchando por sus derechos laborales y que, si participaron en el paro laboral de los días 21 y 22 de mayo, fue porque les estaban dando una miseria como reparto de utilidades, pues el año pasado recibieron por ese mismo concepto montos de entre cinco y seis mil pesos, de acuerdo con la antigüedad de cada obrero.

Sin embargo, este año solo iban a recibir mil 200 pesos, cuando el año pasado la empresa reportó una producción récord de casi 33 mil docenas de playeras a la semana, e incluso los felicitaron, lo cual, afirmaron, demuestra que la empresa sí tuvo ganancias.

Los obreros expresaron que ya están recibiendo asesoría por parte de abogados de la Confederación de Trabajadores de México CTM y van a demandar legalmente a la empresa por despido injustificado. Además, invitaron a otros ex compañeros que han recibido el mismo trato y que ya no forman parte de la compañía a integrarse en un solo grupo para fortalecer sus demandas laborales, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH