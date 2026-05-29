Repartidor de refrescos sufre aparatoso accidente en el barrio de San José, Campeche

Un motociclista que labora para una empresa refresquera resultó lesionado tras derrapar en el barrio de San José. El percance ocurrió presuntamente debido al exceso de velocidad con el que circulaba, lo que movilizó a paramédicos y elementos policiacos para brindarle auxilio.

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El accidente se registró sobre la calle Narciso Mendoza, entre Pedro Moreno y Galeana. Al perder el control de la unidad, el repartidor terminó proyectado contra el pavimento, sufriendo una herida en el brazo derecho y golpes contusos.

Testigos del incidente dieron aviso inmediato al número de emergencias 911. Al sitio arribaron paramédicos del sector salud para valorar al lesionado y agentes de la policía local para tomar conocimiento de los hechos.

Tras un lapso de 15 minutos de atención, el conductor logró ser estabilizado en el lugar. El repartidor decidió permanecer en el sitio con el apoyo de sus compañeros de trabajo, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital ni se turnó el caso a ninguna instancia judicial.

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JGH