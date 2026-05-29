Recalentamiento del mar paraliza la pesca ribereña en Champotón

Algunos pescadores ribereños esperan que las recientes lluvias enfríen las aguas marinas y mejoren los volúmenes de captura por el litoral champotonero.

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Por el momento, llevan cuatro días consecutivos sin salir a las actividades pesqueras mediante el “lanceo”, esto debido a dos factores: el recalentamiento de las aguas y las recientes lluvias derivadas del mal tiempo.

Jorge Ernesto Cahuich, pescador permisionario dedicado a la captura de escama mediante el lanceo, explicó lo anterior.

Pescadores de Champotón llevan cuatro días sin salir al mar / Jorge May

“Se calienta el agua y ahorita, con las lluvias, quizá, Dios quiera que haya un poquito más de pesca. El calentamiento de las aguas hace que las especies marinas se alejen”.

De acuerdo con el declarante, un promedio de 60 lanchas ribereñas con sus respectivos permisos no han salido al “lanceo” debido a esta situación.

Antes de que la actividad se viera paralizada, los volúmenes de captura rondaban entre los 100 y 200 kilos de pesca, en su mayoría de la especie cojinuda.

“Por ahorita ni resulta la salida cuando son como dos mil a tres mil pesos en gastos de combustible”, concluyó.

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JGH