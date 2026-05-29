Calendario Segey 2026: Estos serán los días sin clases en junio antes de las vacaciones de Verano

En el mes de junio 2026 cierra el ciclo escolar 2025-2026 en Yucatán tras los cambios de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (Segey) por lo que no habrá días sin clases.

Y es que será el viernes 26 de junio concluirá el ciclo escolar en Yucatán, dando inicio con las vacaciones de Verano.

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Por ello, durante este mes, al iniciar con el periodo de exámenes finales, no habrá días sin clases, siendo un periodo de corrido.

Vacaciones de Verano en Yucatán

Las vacaciones de Verano en Yucatán comenzarán el lunes 29 de junio, pues el viernes 26 será cuando oficialmente inicie el ciclo escolar en la entidad, tras confirmarse el adelanto, ya que originalmente este periodo de receso iniciaría el miércoles 15 de julio.

Sin embargo, para los docentes las vacaciones iniciarían tras el último Consejo Técnico Escolar que será el lunes 29 de junio y el cierre administrativo el 3 de julio.

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Posteriormente, será hasta el 24 de agosto cuando se reanuden actividades para maestras, maestros, directivos y personal administrativo para participar en sesiones de CTE fase intensiva y preparar el inicio del siguiente ciclo.

Por esta razón, de manera oficial será el 31 de agosto cuando inicie el nuevo ciclo escolar 2026-2027 en todas las escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Estatal.