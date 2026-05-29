Segob encabeza nueva reunión con la CNTE de Oaxaca para atender demandas del magisterio

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó una nueva reunión con integrantes de la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Oaxaca, como parte de la mesa tripartita instalada para atender las demandas del magisterio disidente.

El encuentro se realizó en medio de las negociaciones entre el Gobierno federal, autoridades estatales y representantes de la CNTE, organización que mantiene presión mediante movilizaciones y bloqueos para exigir respuestas en materia laboral, educativa y de seguridad social.

A la reunión también asistieron el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado; y el director general del ISSSTE, Martí Batres.

Gobierno federal mantiene diálogo con la Sección XXII

Rosa Icela Rodríguez informó que el objetivo del encuentro fue continuar el diálogo dentro de la mesa tripartita y avanzar en la búsqueda de acuerdos que beneficien a la comunidad educativa.

La funcionaria señaló que las autoridades federales mantienen abierta la disposición para escuchar los planteamientos del magisterio y construir rutas de atención institucional.

La Sección XXII de Oaxaca es una de las expresiones más activas dentro de la CNTE y ha tenido un papel central en las protestas recientes, principalmente por demandas relacionadas con la Ley del ISSSTE, la USICAMM y asuntos laborales pendientes.

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Participan SEP, ISSSTE y Gobierno de Oaxaca

La presencia de la SEP y del ISSSTE en la reunión responde a la naturaleza de las demandas planteadas por la Coordinadora.

Mientras la Secretaría de Educación Pública atiende temas vinculados con condiciones laborales, carrera docente y política educativa, el ISSSTE participa en la revisión de planteamientos sobre seguridad social, pensiones y servicios de salud para maestras y maestros.

El Gobierno de Oaxaca también forma parte de la mesa por tratarse de la entidad de origen de la Sección XXII, una de las organizaciones magisteriales con mayor capacidad de movilización en el país.

CNTE mantiene presión mientras siguen negociaciones

La reunión ocurre tras varios días de protestas de la CNTE en la Ciudad de México y en Oaxaca, donde el magisterio ha realizado bloqueos, marchas y plantones para exigir respuesta a sus demandas.

Aunque el Gobierno federal ha reiterado que el diálogo seguirá abierto, la Coordinadora mantiene sus acciones de presión hasta obtener compromisos concretos.

Entre los principales reclamos del magisterio disidente se encuentran la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la desaparición de la USICAMM, atención a procesos administrativos y revisión de carpetas vinculadas con conflictos magisteriales.

Junto con el gobernador de #Oaxaca, @salomonj; el titular de la @SEP_mx, @mario_delgado, y el director del @ISSSTE_mx, @martibatres, nos reunimos nuevamente con integrantes de la Sección XXII de la #CNTE para continuar el diálogo de la mesa tripartita, en la búsqueda de acuerdos… pic.twitter.com/zL28h3hLu9 — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) May 29, 2026

Segob busca acuerdos con el magisterio disidente

La Secretaría de Gobernación aseguró que los encuentros continuarán como parte de la estrategia para alcanzar acuerdos con la CNTE.

Con esta nueva reunión, el Gobierno federal intenta encauzar el conflicto por la vía institucional y evitar mayores afectaciones derivadas de las movilizaciones.

La mesa tripartita se mantiene como el principal espacio de negociación entre autoridades y representantes de la Sección XXII, en un momento de alta tensión por las protestas del magisterio en distintos puntos del país.

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