Choque en Campeche entre Ko'ox y particular genera retraso en usuarios

Un accidente automovilístico se registró este sábado por la noche sobre la avenida Baja Velocidad cuando un vehículo particular chocó por alcance a un camión de transporte público Ko’ox, registrado con el número económico 093, causando daños visibles en ambas unidades.

Posterior al accidente, el conductor del auto responsable se estacionó frente a una farmacia localizada a un costado del lugar de los hechos para informar desde el sitio a su aseguradora, al mismo tiempo que esperaba la llegada de las autoridades.

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Al sitio se presentaron elementos de la Policía Estatal para tomar conocimiento de los hechos, así como para mediar entre los involucrados, quienes entablaron un diálogo para la indemnización de los gastos, dado que el camión terminó con golpes visibles en la parte trasera, al igual que el auto involucrado, cuya defensa delantera acabó con cuantiosos daños.

Auto impacta a camión Ko’ox y provoca ligera conmoción / Especial

A pesar de que no se registraron mayores afectaciones más que los golpes entre ambas unidades, el incidente causó una ligera conmoción entre los transeúntes, sobre todo para quienes iban a bordo del colectivo, dado que tuvieron que esperar a otra unidad para llegar hasta sus destinos.