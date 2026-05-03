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Unu'Uk K'iin engalana la fiesta de la Santa Cruz en Campeche

En el marco de la celebración de la Santa Cruz la parroquia de San Román además de dedicar la celebración eucarística a este día también realizó una vaquería

Wilbert Casanova Villamonte

Por Wilbert Casanova Villamonte

3 de may de 2026

1 min

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Parroquia de San Román combina fe y tradición en vaquería
Parroquia de San Román combina fe y tradición en vaquería / Lucio Blanco

En el marco de la celebración del Día de la Santa Cruz, la parroquia de San Román dedicó la celebración eucarística a esta fecha especial y, como parte de las actividades, se realizó una vaquería tradicional.

Tacos, música y baile en el Día de la Santa Cruz

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El grupo jaranero Unu'Uk K'iin (Dirección del Sol o Lugar Soleado), originario de Nunkiní, encabezó la vaquería que recorrió la calle 12 del barrio, partiendo desde la parroquia de San Román.

La festividad reunió a fieles y vecinos, quienes acompañaron con entusiasmo la música y el baile, reafirmando la importancia de las tradiciones culturales y religiosas que forman parte de la identidad de Campeche.

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