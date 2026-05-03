Unu'Uk K'iin engalana la fiesta de la Santa Cruz en Campeche

En el marco de la celebración del Día de la Santa Cruz, la parroquia de San Román dedicó la celebración eucarística a esta fecha especial y, como parte de las actividades, se realizó una vaquería tradicional.

Noticia Destacada Alarifes celebran su día con música y tradición en Campeche

El grupo jaranero Unu'Uk K'iin (Dirección del Sol o Lugar Soleado), originario de Nunkiní, encabezó la vaquería que recorrió la calle 12 del barrio, partiendo desde la parroquia de San Román.

La festividad reunió a fieles y vecinos, quienes acompañaron con entusiasmo la música y el baile, reafirmando la importancia de las tradiciones culturales y religiosas que forman parte de la identidad de Campeche.