¿Qué alimentos se descomponen más rápido en Yucatán? Lista clave para el calor extremo

El calor extremo que se registra en Yucatán, con temperaturas que superan fácilmente los 40 grados y altos niveles de humedad, no solo afecta a las personas, sino también a los alimentos, que pueden descomponerse en cuestión de minutos si no se almacenan adecuadamente.

Especialistas en nutrición y salud advierten que estas condiciones aceleran la proliferación de bacterias, elevando el riesgo de enfermedades gastrointestinales.

De acuerdo con recomendaciones basadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, existe una “zona de peligro” entre los 5 y 60 grados centígrados, en la cual los microorganismos crecen rápidamente.

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Por ello, es fundamental prestar especial atención a ciertos alimentos que, por su composición, son más vulnerables a descomponerse en climas calurosos como el de la región.

Cinco alimentos que se descomponen más rápido con el calor

1. Carnes crudas y cocidasLa carne de res, pollo o cerdo es altamente perecedera. A temperatura ambiente, puede comenzar a deteriorarse en menos de una hora, especialmente si está cocida. El calor favorece la aparición de bacterias como la salmonela, lo que la convierte en un alimento de alto riesgo si no se refrigera de inmediato.

2. LácteosProductos como leche, queso, crema y yogurt son muy sensibles al calor. Si se dejan fuera del refrigerador, pueden agriarse rápidamente y desarrollar bacterias dañinas. Incluso, cambios mínimos en su olor o textura pueden indicar que ya no son aptos para el consumo.

3. Mariscos y pescadosEn zonas costeras como Yucatán, el consumo de mariscos es común, pero también implica riesgos. Estos alimentos son extremadamente delicados y pueden descomponerse en menos de 30 minutos bajo altas temperaturas, generando toxinas peligrosas.

4. Frutas cortadasAunque las frutas enteras resisten mejor el calor, una vez cortadas pierden su protección natural. Sandía, papaya, melón y piña pueden fermentar rápidamente, atrayendo bacterias e insectos, lo que acelera su deterioro.

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5. Alimentos preparados (guisos y comida casera)Platillos como arroz, frijoles, sopas y guisados también son susceptibles a descomponerse si se dejan fuera por mucho tiempo. La combinación de ingredientes y humedad crea un ambiente ideal para la proliferación bacteriana.

Recomendaciones para evitar riesgos

Ante estas condiciones, expertos recomiendan mantener los alimentos refrigerados por debajo de los 5 grados centígrados, evitar dejarlos a temperatura ambiente por más de una hora y recalentar adecuadamente antes de consumirlos.

Asimismo, es importante lavar y desinfectar frutas y verduras, así como evitar comprar alimentos en la vía pública si no se tiene certeza de su correcta conservación.

Finalmente, se exhorta a la población a estar atenta a cualquier cambio en olor, color o textura de los alimentos, ya que estos pueden ser señales de descomposición.

En temporada de calor extremo, la prevención es clave para evitar enfermedades y proteger la salud de las familias yucatecas.