Persisten casos de maltrato animal en Campeche

En promedio, cada día se abren tres carpetas de investigación por delitos contra el medio ambiente y los animales en sus distintas modalidades, como el intento de privarlos de la vida, las malas condiciones en que son mantenidos, así como la reciente detección de peleas de gallos clandestinas.

La responsable de la Fundación Buaiz, que cuenta con un refugio para animales en situación de calle, Alma Rosa Ramírez Buaiz, reveló que recientemente debieron aplicar la eutanasia a tres animales debido a las graves lesiones provocadas por atropellamiento o por padecer ehrlichiosis (erliquia), enfermedad transmitida por garrapatas infectadas.

La Fiscalía Especializada en Delitos contra Animales, Ambientes y Ecosistemas confirmó el registro de 327 denuncias por maltrato animal del 1 de enero al 30 de marzo de 2026.

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El veterinario Carlos Ayuso señaló que, de acuerdo con su experiencia, “las lesiones más comunes que se atienden son escoriaciones por sogas incrustadas en el cuello, así como heridas provocadas con machete”.

La Fiscalía aclaró que, del total de denuncias, no en todos los casos los denunciantes ratifican la queja, por lo que la mayoría se canaliza hacia mecanismos alternativos de solución, como acuerdos entre las partes a través del Centro de Justicia Alternativa de la FGE Campeche.

El número de denuncias implica que, en promedio, se reciben al menos tres quejas diarias por distintos casos de maltrato animal reportados por la ciudadanía.

Por su parte, Ramírez Buaiz informó que en el mes de abril tuvieron que aplicar la eutanasia a dos animales (una gata y un perro) tras ser atropellados y presentar lesiones graves. Asimismo, otro perro fue “dormido” al padecer ehrlichiosis, enfermedad que provoca parálisis y pérdida de apetito. Actualmente, el refugio cuenta con 70 animales en resguardo.