Perrito queda atrapado y muere durante incendio en Campeche

Un incendio registrado alrededor de las 14:00 horas de este miércoles 6 de mayo, en una vivienda ubicada sobre la avenida Francisco I. Madero, entre el barrio de La Ermita y Villas del Río, dejó como saldo daños totales en una habitación y la muerte de un canino, además de una fuerte movilización de cuerpos de emergencia.

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De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro habría sido provocado por un cortocircuito en uno de los equipos de aire acondicionado instalados en el domicilio, lo que ocasionó que el fuego se propagara rápidamente dentro de una de las habitaciones del tercer piso.

Vecinos y personas que se encontraban en la zona intentaron sofocar las llamas utilizando cubetas y mangueras mientras arribaban los elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y Policía Estatal, quienes posteriormente lograron controlar el incendio y evitar que se extendiera al resto de la vivienda.

Durante las labores de emergencia, autoridades realizaron el desalojo del inmueble y rescataron a varios caninos que se encontraban dentro de la casa, sin embargo, uno de ellos perdió la vida al quedar atrapado en el cuarto donde inició el fuego.

Paramédicos y personal de Protección Civil atendieron a una joven que presentó crisis nerviosa tras presenciar el incendio, aunque no fue necesario su traslado a un hospital.

Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni intoxicadas, aunque los daños materiales fueron considerables debido a la destrucción total de una de las habitaciones.

Elementos policiacos cerraron parcialmente la circulación sobre la avenida Francisco I. Madero para facilitar las maniobras de los cuerpos de emergencia y posteriormente restablecieron el tránsito una vez controlada la situación.

Finalmente, los propietarios del inmueble fueron notificados de lo ocurrido mientras peritos y autoridades realizaban las diligencias correspondientes para determinar con precisión las causas del siniestro.

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JGH