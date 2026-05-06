Comerciante de hielo choca auto estacionado en Hecelchakán en presunto estado de ebriedad

Un comerciante de hielo conocido como Manuel Chan Pech, en presunto estado de ebriedad, provocó un percance vial sobre la calle 20 entre 9 y 11, en el barrio de la Conquista, luego de que el conductor de una camioneta roja marca Chevrolet, con placas CM-3243-B, no midiera adecuadamente sus dimensiones y colisionara contra un vehículo compacto estacionado.

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La unidad afectada es un automóvil Ford Fiesta color blanco, modelo 2014, el cual se encontraba debidamente aparcado al momento del impacto. Tras el choque, el vehículo presentó daños visibles en la facia delantera derecha, rayones en el costado y desprendimiento en la parte trasera. Al momento arribaron familiares del protagonista llamado el Chino, quienes se comprometieron a sufragar los gastos de los daños.

De acuerdo con testigos, el conductor de la camioneta presuntamente en estado etílico se encontraba en sus condiciones y al momento de cruzar por la calle donde se dio el incidente. Sin embargo, permaneció en el lugar y en ningún momento intentó evadir su responsabilidad. Lugar donde arribaron elementos de la Policía Municipal tras recibir el reporte ciudadano, procediendo a tomar conocimiento de los hechos y asegurar la situación.

Los familiares del responsable llegaron para preguntar el costo de los daños y dijeron un promedio de 50 mil pesos por los daños ocasionados, logrando llegar a un acuerdo con la parte afectada. Posteriormente, ambas partes se trasladaron a la comandancia municipal para formalizar el arreglo correspondiente. El Chino fue detenido por estar fuera de sus cabales.

Trascendió que durante el proceso, el conductor que se dedica a la venta de hielo cristalino con sobrenombre de El Chino, fue reprendido por sus familiares, quienes le llamaron la atención por lo ocurrido. Pero en sus condiciones no se acuerda ni su nombre, mientras tanto destruyó un carro aparcado y será reparado con los 50 mil pesos.

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JGH