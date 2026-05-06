Playa Bonita recibe más de 3 mil visitantes en el mega puente

El balneario inclusivo de Playa Bonita fue un importante punto de encuentro para tres mil 172 visitantes entre el 1 y el 5 de mayo, periodo que coincidió con el “mega puente” laboral del quinto mes de 2026, en el marco de la conmemoración del Día del Trabajo y la Batalla de Puebla.

La administración destacó que, con estas cifras, se alcanzó un acumulado de 66 mil 985 visitantes en lo que va del año.

Los ciudadanos Guadalupe May, Lorena Haas, Gisela Hernández, Iván Gómez y el menor Emmanuel destacaron que Playa Bonita y cualquier playa en México es sinónimo de tranquilidad, descanso y diversión, además a la mayoría le gusta la sensación de asolearse y refrescarse en el mar.

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Lorean Haas reconoció que uno de los atractivos del balneario es el manatí que en ocasiones llega a la zona de playa, hecho que genera altas expectativas entre los bañistas, aunque aclaró que es importante respetar su espacio para evitar afectaciones o algún percance con los ciudadanos.

Por otra parte, Iván Gómez dio a conocer que la seguridad es importante, pues no dejan pasar a la gente con objetos punzocortantes, envases de vidrio o artículos de riesgo para los visitantes.

El balneario inclusivo de Playa Bonita se ubica a 15 minutos de la capital, afuera del poblado de Lerma, en el municipio de Campeche, poco antes de llegar al entronque con la carretera libre o la caseta Campeche-Champotón.

Además, en las vacaciones de verano y la temporada de Semana Santa este espacio registra sus periodos de mayor afluencia. Por ejemplo, durante el asueto de Semana Mayor (28 de marzo al 12 de abril) se registró el ingreso de 29 mil 103 turistas, entre locales, nacionales e internacionales.