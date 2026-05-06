"Ataque en Teotihuacán": Revisarán mochilas en Calakmul como medida preventiva

En la zona arqueológica de Calakmul, custodios y elementos de la Guardia Nacional implementarán de manera coordinada la revisión de mochilas a los visitantes como medida preventiva para evitar el ingreso de armas.

De acuerdo con los resultados, se analizará la posibilidad de aplicar esta medida en Edzná y en el Museo del Baluarte de San Miguel, informó el secretario general de la sección sindical del Sindicato Nacional Democrático de la Secretaría de Cultura, adscrita al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Carlos Hernández Carrillo.

Recordó que el acuerdo surge tras el hecho ocurrido en Teotihuacán, donde una persona disparó y dio muerte a una turista canadiense, además de herir a otras personas, y posteriormente fue abatido por la Guardia Nacional el 21 de abril.

Noticia Destacada Persisten casos de maltrato animal en Campeche

En Campeche, la zona arqueológica de Calakmul es uno de los 10 sitios prehispánicos del país con presencia de la Guardia Nacional, por lo que se acordó instalar de manera inmediata una mesa de control, donde como protocolo inicial se revisarán las mochilas de los visitantes.

El objetivo es garantizar seguridad, proteger el patrimonio cultural y la integridad física de los visitantes. Asimismo, se realizarán evaluaciones periódicas para determinar la eficiencia de las medidas y ajustar los protocolos conforme a las necesidades detectadas.

Actualmente, en la Ciudad de México, cinco museos nacionales ya cuentan con elementos de la Guardia Nacional. Se prevé un recorrido de evaluación en las 19 zonas arqueológicas y cuatro museos que opera el INAH en Campeche, para analizar en cuáles podría aplicarse esta medida en una segunda fase.

Aunque aún no está confirmado, el sitio arqueológico de Edzná y el Museo del Baluarte de San Miguel serían opciones viables para implementar estas acciones preventivas, debido al alto número de visitantes en periodos vacacionales y el flujo turístico habitual.