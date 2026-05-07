Más de 258 mil estudiantes en Campeche saldrán antes de vacaciones: SEP adelanta fin del ciclo escolar

Un total de 258 mil 708 estudiantes de todos los niveles educativos dentro del estado de Campeche terminarán sus clases de manera anticipada. Esto se debe a una modificación al calendario escolar del ciclo 2025-2026, tras el adelanto del cierre de clases programado para este 5 de junio por el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU).

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Derivado de diversos motivos académicos, todos los secretarios de Educación Pública aprobaron de manera unánime dicha modificación. Esta medida adelantará el fin de clases por casi 40 días, permitiendo que miles de niñas, niños y adolescentes disfruten de un periodo más prolongado de descanso.

Asimismo, se informó que el fin de labores administrativas será a partir del 12 de junio. Los docentes regresarán a sus actividades hasta el 10 de agosto, fecha en la que iniciarán los preparativos para el siguiente ciclo escolar durante una semana de Consejo Técnico.

Posteriormente, del 17 al 28 de agosto, habrá dos semanas oficiales de reforzamiento de aprendizajes con los alumnos que requieran un estímulo adicional previo al inicio oficial de clases del siguiente curso, el cual está previsto para el próximo 31 de agosto de 2026.

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JGH