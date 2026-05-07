Cateos simultáneos dejan cuatro detenidos por narcomenudeo

Resultado de operativos contra narcóticos: cuatro personas aseguradas, diversas dosis de sustancias ilícitas y dinero en efectivo fue el saldo de dos cateos simultáneos realizados por autoridades ministeriales en distintos sectores de la ciudad, derivado de múltiples denuncias anónimas que señalaban los domicilios como “puntos de venta”.

Las acciones oficiales fueron implementadas por la Fiscalía Especializada en el Combate al Delito de Narcomenudeo, como parte de carpetas de investigación iniciadas por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo con fines de comercio.

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El primer cateo se realizó en un predio de la colonia Granjas, sobre la calle Francisco I. Madero entre 12-B y Circuito Colonias, donde fueron asegurados dos hombres identificados con las iniciales P.M.A. y J.M.P., además de una mujer de iniciales M.A.M.P.. En el inmueble se localizaron bolsitas con hierba seca (marihuana), fragmentos sólidos blanquecinos (piedra de cocaína) y dinero en efectivo.

De manera simultánea, el segundo cateo se efectuó en un predio del Infonavit Santa Bárbara, sobre la calle Pablo García, donde fue asegurado un hombre identificado con las iniciales J.C.S.M.. En el lugar se decomisaron bolsitas con piedra de cocaína, hierba seca (marihuana) y fragmentos cristalinos (cristal).