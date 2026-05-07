Accidente vehicular provoca caos vial en Carmen

Un fuerte accidente vehicular se registró en pleno centro de la ciudad, luego de que dos camionetas colisionaran en un transitado cruce, dejando como saldo daños materiales de mayor cuantía y severas afectaciones a la circulación durante varios minutos.

El percance ocurrió sobre la intersección de la calle 26-A por 39, donde, de acuerdo con la posición final de las unidades y la información recabada, el conductor de una camioneta Nissan de redilas blanca, con placas CU-1551-A del estado de Campeche, circulaba con aparente preferencia sobre la calle 26-A en dirección al panteón viejo.

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Sin embargo, al llegar al cruce con la calle 39, fue impactado de frente por una camioneta Chevrolet Trax color plata, con placas DJE-108-B del estado de Campeche, cuyo conductor presuntamente no respetó el disco de alto obligatorio, provocando el choque.

Tras el impacto, ambas unidades quedaron atravesadas bloqueando parcialmente los carriles de circulación, generando congestionamiento vehicular en una de las zonas más transitadas del centro de la ciudad.

Minutos después arribaron peritos de Tránsito y ajustadores de seguros, quienes realizaron el levantamiento de datos y dialogaron con los involucrados para deslindar responsabilidades.

Afortunadamente, pese a lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales de consideración en ambas unidades.

Finalmente, los conductores lograron llegar a un acuerdo para el pago de los daños, por lo que las camionetas fueron retiradas hacia un costado de la vialidad, permitiendo que el tráfico volviera paulatinamente a la normalidad.