Choque frontal de motos deja herido en Champotón; el responsable intentó huir

Dos motos chocaron de frente en el área de la Unidad Deportiva “Ulises Sansores” de la cabecera municipal, dejando como saldo una persona con lesiones importantes en el rostro y cuerpo, mientras el segundo involucrado fue sometido por ciudadanos al intentar darse a la fuga.

Los hechos ocurrieron sobre la Avenida Luis Donaldo Colosio Murrieta del municipio de Champotón, cuando el responsable del accidente dio vuelta en “u” sin tomar las precauciones necesarias.

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Esto sucedió en plena zona de semáforos, cercana a la Calle 10, donde además está asentada una estación de gasolina. Tras el acto temerario, el responsable cortó la circulación al conductor de otra motocicleta, quien se encontraba en labores y tras caer al pavimento se aporreó el rostro contra el cuerpo, generando fuertes dolores.

Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Champotón, quienes valoraron al afectado y lo canalizaron a un hospital de la cabecera municipal.

El accidente generó afectaciones al tránsito vehicular, ya que varios conductores se detuvieron por las maniobras de los paramédicos y otros redujeron la velocidad para observar el hecho.

Intenta huir

El responsable del accidente intentó huir y se escondió en un taller mecánico, pero fue ubicado por ciudadanos que lo sacaron del lugar para que respondiera por su imprudencia. Finalmente, no fue detenido por las autoridades, ya que se comprometió a pagar los daños.