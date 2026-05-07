Niñas, niños y adolescentes de Campeche tendrán acceso prioritario a programas sociales

Con el voto unánime de las y los diputados, el Congreso del Estado aprobó un dictamen para reformar la Constitución Política del Estado, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley de Desarrollo Social, con el objetivo de garantizar atención prioritaria a menores en situación de orfandad por el fallecimiento de uno o ambos progenitores.

La iniciativa fue promovida por el diputado Jorge Salim Abraham Quijano y contempla la adición de un párrafo décimo al artículo 6 de la Constitución local, así como modificaciones a la legislación estatal en materia de desarrollo social y derechos de la niñez. Entre los puntos aprobados destaca que las niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad tendrán acceso prioritario a programas sociales del Estado y deberán recibir apoyo integral hasta cumplir la mayoría de edad.

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Durante la lectura del dictamen se señaló que, aunque en México no existe una estadística oficial sobre menores en situación de orfandad, el Imperial College London estimó que hasta noviembre de 2022 alrededor de 215 mil 300 niñas, niños y adolescentes perdieron a uno o ambos padres por causas asociadas al Covid-19.

El dictamen también retoma criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece la obligación del Estado de brindar medidas especiales de protección a menores en extrema vulnerabilidad, particularmente tras feminicidios o hechos violentos que alteren su entorno familiar.

Las modificaciones aprobadas establecen además que las autoridades estatales deberán garantizar políticas y programas que favorezcan el desarrollo integral de este sector, bajo el principio del interés superior de la niñez y la adolescencia.