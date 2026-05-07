Esta araña venenosa habita en Yucatán: puede esconderse en los rincones oscuros de tu casa sin saberlo

En los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, habita una peligrosa araña, la cual su picadura podría generar graves problemas de salud. Se trata de la araña violinista, la cual también recibe nombres como araña del rincón, araña de los cuadros o araña de los muebles, debido a que habita en los lugares polvorientos del hogar.

Es una especie nocturna que se adapta a cualquier ecosistema y cuyos lugares predilectos durante el día son los rincones oscuros, de los que sale para cazar, ya que su actividad aumenta en las noches veraniegas calurosas y con Luna.

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La araña violista habita en Yucatán y podría ingresar al hogar y esconderse en espacios sucios y polvorientos, siendo estos sus espacios favoritos.

Araña violinista en Yucatán

De acuerdo con la Secretaría de Salud federal, la araña violinista suele esconderse en grietas y rincones de difícil acceso, en lugares polvorientos y poco aseados, como bajo los tanques de gas, detrás de cuadros, cornisas, librerías o en los armarios, especialmente con ropa.

Si bien es activa durante todo el año, su vitalidad disminuye con la llegada del frío, la cual en Yucatán comienza entre los meses de noviembre a febrero.

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Como bien se menciona, la araña violista prefiere habitar en los espacios sucios y polvoriendos del hogar, ya que vive en los lugares oscuros, tales como.

Bajo los tanques de gas

Detrás de cuadros

Cornisas

Librerías

Armarios, especialmente con ropa

La araña violinista es una especie nocturna que se adapta a cualquier ecosistema, la cual es considerada más peligrosa que la viuda negra.

Picadura de araña violinista

Su picadura puede provocar la muerte debido a que su veneno disuelve los tejidos, causa muerte celular, contiene poderosas enzimas que destruyen todo lo que tiene proteínas y su efecto es 10 veces más poderoso que la quemadura con ácido sulfúrico.

Especialistas del sector salud recomiendan que, ante la mordedura de la araña violista, se recomienda actuar rápidamente aplicando hielo y vendaje compresivo frío sobre la herida y, de ser posible, lavando la zona con agua y jabón, además de acudir al Centro de Salud más cercano.