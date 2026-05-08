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CFE sigue haciendo de las suyas; deja incomunicado a todo Nunkiní

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Habitantes de Lerma denuncian apagones que dañan alimentos

Personal de la CFE Contigo acudió a la comisaría de Lerma para recibir las quejas y turnarlas a la Superintendencia, mientras persiste la inconformidad ciudadana.

Wilbert Casanova Villamonte

Por Wilbert Casanova Villamonte

8 de may de 2026

1 min

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Altas temperaturas agravan impacto de apagones en Lerma
Altas temperaturas agravan impacto de apagones en Lerma / Lucio Blanco

En la comunidad de Lerma, los habitantes se quejan de la suspensión del servicio de energía eléctrica que incluso ocasiona la descomposición de los alimentos en los refrigeradores.

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En su programa CFE Contigo, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acudió a la comisaría de Lerma para escuchar las quejas de los habitantes y turnarlas a la Superintendencia.

Los vecinos se quejaron que ante las altas temperaturas se queden sin electricidad, sobre todo en las noches, lo que afecta a los adultos mayores y a los niños.

En ambos casos, requieren de ventiladores y quienes cuentan con aire acondicionado los encienden para mitigar las altas temperaturas.

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