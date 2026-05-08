Habitantes de Lerma denuncian apagones que dañan alimentos

En la comunidad de Lerma, los habitantes se quejan de la suspensión del servicio de energía eléctrica que incluso ocasiona la descomposición de los alimentos en los refrigeradores.

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En su programa CFE Contigo, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acudió a la comisaría de Lerma para escuchar las quejas de los habitantes y turnarlas a la Superintendencia.

Los vecinos se quejaron que ante las altas temperaturas se queden sin electricidad, sobre todo en las noches, lo que afecta a los adultos mayores y a los niños.

En ambos casos, requieren de ventiladores y quienes cuentan con aire acondicionado los encienden para mitigar las altas temperaturas.